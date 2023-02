Levadas da Madeira são o Bem candidato por Portugal a Património Mundial da UNESCO em 2023

Foi na apresentação do livro 'Levadas da Madeira - uma herança para o mundo', da autoria do jornalista do DIÁRIO, Marco Livramento, que a secretária regional de Ambiente, Alterações Climáticas e Recursos Naturais, Susana Prada, revelou que as Levadas da Madeira foram eleitas como o Bem de Portugal candidato à distinção de Património Mundial da UNESCO em 2023.

Nós entregamos no final de Janeiro a candidatura à Comissão Nacional da UNESCO, tal como tinha sido combinado, e a UNESCO recebeu também outras candidaturas de Portugal referindo-se ao ano de 2023. Mas já sabemos, e estamos muito contentes, que Portugal escolheu a candidatura das Levadas da Madeira para ser o bem candidato por Portugal, em 2023, à UNESCO Susana Prada, secretária regional de Ambiente, Alterações Climáticas e Recursos Naturais

Levadas da Madeira retratadas de forma inédita em livro de Marco Livramento O jornalista do DIÁRIO, Marco Livramento, apresentou, esta tarde, a sua mais recente obra intitulada 'Levadas da Madeira - uma herança para o mundo', um livro inédito que, seguramente, se tornará numa referência histórica.

Mais informações sobre a candidatura das Levadas da Madeira, que foi a preferida de entre uma lista de 22 candidatos, podem ser conhecidas na edição impressa deste sábado do DIÁRIO.