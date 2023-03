Decorrem candidaturas ao PROAGES 2023 na Casa do Povo da Calheta

Estão a decorrer as candidaturas ao Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social – PROAGES 2023 - na Casa do Povo da Calheta.

A direcção informa que o programa visa atribuir um apoio suplementar ao rendimento de trabalho dos agregados familiares, em despesas fixas mensais com água, luz, gás e/ou telecomunicações.

Podem candidatar-se as famílias trabalhadoras cujo rendimento do agregado familiar per capita não ultrapasse os € 576,52, e que sejam residentes nas freguesias do concelho: Calheta, Arco da Calheta, Estreito da Calheta, Jardim do Mar e Prazeres.

Os candidatos deverão reunir todos os documentos solicitados em suporte de papel, anexar os respectivos comprovativos de pagamentos e só depois agendar a apresentação da candidatura, na Casa do Povo da Calheta.