O Qasbah Live Music & Cocktails recebe, no sábado, pelas 21h30, o projecto Portugalidade.

Este será um concerto intimista e em português, de Portugal e do Brasil, com um repertório que vai desde as canções intemporais aos cantautores da actualidade.

O projecto junta em palco Tiago Sena (voz e guitarra), Francisco Aguilar (saxofone e voz), João Freches (teclado).