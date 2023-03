'Baltazar Dias' recebe apresentação de projecto musical de Fábio Caramuru

Após a sua residência artística, Fábio Caramuru irá apresentar, no dia 12 de Março, às 18 horas, o espectáculo 'EcoMúsica', no Teatro Municipal Baltazar Dias.

'EcoMúsica' é um projecto que o compositor Fábio Caramuru tem vindo a desenvolver há uma década. O projecto nasceu da busca de um trabalho de criação coerente e ao mesmo tempo livre, assim integrando a música e a natureza à maneira do autor, revela o 'Baltazar Dias' através de uma nota de imprensa.

Segundo Fábio Caramuru, 'EcoMúsica' é um conceito que significa compor e interpretar, tendo como ponto de partida os sons coletados na fauna que integram a obra, simultaneamente caracterizando a sua essência.

Em 2015, o projecto artístico culminou no seu primeiro CD 'Conversas de um piano com a Fauna Brasileira'.

'EcoMúsica' conta com diversos apoios, inclusive da Greenpeace, Catraca Livre, Parque Nacional do Iguaçú – Cataratas do Iguaçú, Parque das aves, como também de diversas entidades municipais brasileiras.

Fábio Caramuru iniciou os seus estudos artísticos na Escola Magda Tagliafero, visando se aperfeiçoar o compositor ido a Paris com a própria artista, Magda Tagliafero.

Em 1991, o compositor recebeu o Grande Prémio Crítica da APCA, como director artístico da Fundação Magda Tagliaferro.

Esta sessão do EcoMúsica será marcada pela apresentação do mais recente trabalho do artista 'Vozes da Natureza'. Este projecto é a concretização de uma nova etapa do projecto.

Vozes da Natureza contém partes inspiradas na natureza, mais concretamente da fauna madeirense, além de prestar homenagem ao artista brasileiro Tom Jobim.

Os bilhetes custam 10 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou na plataforma online, através da Ticketline.