Madeira acolhe 'V Encontro Transnacional do projecto SABOREA'

Entre os próximos dias 3 e 6 de Março, a Madeira vai receber uma comitiva de empresários provenientes de Canárias, de Cabo Verde, da Mauritânia e do Senegal, para o V Encontro Transnacional dos parceiros do projecto SABOREA, no qual são parceiros regionais a ACIF-CCIM, a ACAPORAMA, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a APCA Madeira e a Universidade da Madeira

O programa deste encontro prevê a realização de uma reunião técnica dos parceiros, cujo objectivo é fazer um ponto de situação das actividades a desenvolver em cada território, a realização de várias visitas e experiências gastronómicas, designadamente no Mercado dos Lavradores, na Madeira Wine, na Quinta Ribeira Primeira, na Confraria Enogastronómica da Madeira, na empresa Dourada dos Prazeres e na Sociedade Engenhos da Calheta.

Também haverá a organização de um seminário aberto ao público, no dia 6 de Março, a partir das 9h30, no Colégio dos Jesuítas, onde serão dinamizadas duas mesas redondas, com a participação de empresários regionais e de Canárias.

O I painel, dedicado ao tema 'A Estratégia de Promoção do Turismo Gastronómico' será moderado pela directora regional do Turismo, Dorita Mendonça, e o II painel, dedicado ao tema 'A Adequação da Gastronomia às Novas Tendências' será moderado pelo director da ACIF-CCIM, Maurício Marques.

No âmbito deste projecto foram desenvolvidas várias actividades onde se inclui a concepção de cinco das oito rotas gastronómicas previstas, a realização de vários workshops e de provas gastronómicas, bem como a organização do festival gastronómico SABOREA, que decorreu na Praça do Povo, em Julho de 2022.

As inscrições decorrem até segunda-feira, dia 6 de Março, através do site oficial do projecto SABOREA: https://www.saboreamadeira.com/

O SABOREA visa resgatar, reavivar e promover os laços gastronómicos e culturais do Espaço Atlântico, potenciando a troca de conhecimento e de experiências entre entidades e profissionais de cada Região, de forma a serem definidas estratégias conjuntas de promoção e de enriquecimento da gastronomia dos diversos territórios.