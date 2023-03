Madeira acolhe ‘Vinculum Project Day’

A sessão de abertura do ‘Vinculum Project Day’ está a decorrer no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, e conta com a presença de Nuno Mota, director regional da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM) e de Maria de Lurdes Rosa (Projecto Vinculum).

A iniciativa está inserida no projecto Vinculum, sediado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH) e financiado pelo European Research Council, com entrada livre.

O director regional da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira frisou que o facto de os arquivos "serem um auxílio à ciência e à história"

Nuno Mota revelou que já foi partilhado com o Projecto Vinculum "um total de 1.600 registos descritivos", sendo que "441 já estão devidamente normalizados".

Ao longo do dia estão previstas diversas iniciativas.

Seguem-se várias comunicações que culminarão, pelas 11h30, com uma visita orientada à Direcção de Serviços de Conservação e Restauro da DRABM.

Durante a tarde, as comunicações decorrem no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira, a partir das 15 horas.

Para finalizar o ‘Vinculum Project Day’ será apresentado, às 19 horas, na Igreja Paroquial de Machico, o livro das capelas após o restauro, com intervenções de D. Nuno Brás, bispo do Funchal, do cónego Manuel Ramos, pároco de Machico, e Maria de Lurdes Rosa (Projecto Vinculum).