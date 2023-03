Projecto da cooperativa Cortel beneficiou de 75% de descontos nas taxas e licenciamento camarário

O projecto imobiliário da cooperativa Cortel, que prevê a construção de 48 apartamentos nas imediações do Madeira Shopping, que hoje assinala o lançamento da primeira pedra, beneficiou de 75 % de descontos nas taxas e licenciamento da Câmara Municipal do Funchal.

Revelação feita por Pedro Calado, na concorrida cerimónia promovida pela administração da cooperativa.

O presidente da Câmara lembrou que no Concelho estão previstos mais 202 fogos ao abrigo do Programa Primeiro Direito, e mais de 200 fogos a custos controlados, ao abrigo do PRR.