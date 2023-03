Maduro conta com portugueses para ajudar Venezuela a ser autossuficiente

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu hoje aos estrangeiros no país, entre eles os portugueses, que ajudem a população a multiplicar e diversificar a produção nacional para que o país se torne autossuficiente.

"Temos 12 milhões de migrantes aqui. A Venezuela é um país recetor de imigração, e quanto mais recuperarmos a nossa pátria mais felicidade social [haverá] para o nosso povo", disse, numa mensagem transmitida pela televisão estatal desde o estado Portuguesa, a 415 quilómetros a sudoeste da capital Caracas.

Maduro deu a conhecer os avanços na produção local de diversos produtos, entre eles o arroz e as leguminosas, insistindo que é necessário "multiplicar cada setor, diversificar, crescer, produzir, para satisfazer as necessidades" dos venezuelanos e "ir melhorando as condições de vida" da população, através da geração de "riqueza, bens e serviços".

"[É necessário] ir construindo, solidificando a nova Venezuela. Há muito por fazer, é claro que sim, mas vamos fazer, e tenham a certeza de que o vamos fazer com todos - os venezuelanos e toda a população migrante de Itália, Espanha, Portugal, Síria e Líbano", disse.

Nicolás Maduro apontou que na Venezuela vivem ainda seis milhões de colombianos "que não pensam ir embora do país" e, entre outros, 600 mil equatorianos e 600 mil peruanos.

"Só com o nosso esforço podemos garantir que a Venezuela terá um futuro abençoado, grande, de felicidade partilhada, de estabilidade social, económica, política e de paz", disse.