Chuva e nevoeiro exigem cuidados redobrados na estrada

A chuva e o nevoeiro que se fazem sentir, esta manhã, exigem dos automobilistas cuidados redobrados na estrada.

Em algumas zonas, nomeadamente no Nó do Caniço há uma longa fila de carros, que está a provocar congestionamento no trânsito. O mesmo se verifica no Pinheiro Grande e na zona do Canto do Muro.

Há novo abrandamento no Túnel do Jardim Botânico devido ao grande fluxo de veículos que se verifica na Ponte de João Gomes.

A situação está também complicada no Túnel dos Marmeleiros e no Túnel de João Abel de Freitas (Norte).

No Nó da Saída Oeste, como é habitual, regista-se igualmente uma grande fila de carros, assim como na Ponte do Ribeiro Seco.

Há também que ter em atenção a zona do Nó das Quebradas, onde se verifica também algum trânsito.

No Funchal, há o habitual movimento na Rua Dr. Brito Câmara, Avenida do Mar, Rua Silvestre Quintino de Freitas, Rua João de Deus e Rua Visconde Anadia.

Seja prudente, conduza com precaução.