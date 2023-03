Maioria PSD/CDS rejeita audição de Sérgio Marques sobre "obras inventadas"

A maioria PSD/CDS rejeitou, esta manhã, os requerimentos do grupo parlamentar do PS e do deputado Ricardo Lume (PCP) para a audição do ex-deputado Sérgio Marques na comissão de inquérito às “obras inventadas” por ele denunciadas numa entrevista do Diário de Notícias de Lisboa.

Recorde-se que esta comissão foi constituída na sequência da entrevista publicada pelo DN-Lisboa a 15 de Janeiro, em que Sérgio Marques afirmou que foi afastado do cargo de secretário regional em 2017 por pressão dos grupos económicos. Devido à polémica que se seguiu, este político do PSD renunciou ao mandato de deputado na Assembleia da República.

A comissão de inquérito já teve duas audições na semana passada: Luís Miguel Sousa, presidente do Grupo Sousa, e Avelino Farinha, presidente da AFAVIAS. Estes empresários foram convocados pelo PS, que também pediu a audição do presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque responde por escrito às 79 perguntas formuladas pelo deputado do PCP e às 70 do grupo parlamentar do PS.