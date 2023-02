Santa Cruz vai entregar Chave de Honra da Cidade a Paulo Jesus

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai entregar a Chave de Honra da Cidade a Paulo Jesus, primeiro presidente da autarquia santa-cruzense após o 25 de abril. O anúncio foi feito, hoje, pelo presidente Filipe Sousa no decorrer da reunião da Assembleia Municipal, após a presidente da Assembleia, Júlia Caré, ter lançado um repto a todos os deputados para pensarem num conjunto de actividades com vista a assinalar os 50 anos da Revolução de Abril, que se comemoram no próximo ano.

A propósito, Filipe Sousa disse que o 25 de Abril foi uma data que o marcou profundamente, daí ter decidido fazer uma homenagem "a um homem que sempre honrou os valores de abril, nomeadamente a defesa democrática dos interesses da população e não a subjugação a interesses privados e partidários, como acontece com outros herdeiros de Abril".

"Embora tendo sido o primeiro autarca de Santa Cruz após o 25 de abril honrou e honra mais a democracia e os seus valores do que muitos dos actuais políticos", salientou, dando como exemplo o facto de Paulo Jesus ter sido o único autarca de Santa Cruz que falou a verdade em tribunal no que diz respeito à titularidade dos terrenos pertença da autarquia no Parque Industrial da Cancela.

"O sr. Paulo Jesus, primeiro presidente de Santa Cruz, depois do 25 de abril, vai merecer o devido reconhecimento, especialmente por uma acção que teve como filho desta terra, defendendo em tribunal os interesses de Santa Cruz. Atitude bem diferente de outros presidentes de Câmara que não tiveram a honestidade de defender o interesse público, preferindo antes defender os interesses partidários", atirou Filipe Sousa em jeito de crítica a Luís Gabriel, Savino Correia e José Alberto Gonçalves, "este último que usou os terrenos da Cancela para empolar orçamentos municipais e que depois disse que estes não pertencem à autarquia”, acusou.

Na reunião foram ainda aprovados dois votos de louvor, um à Junta de Freguesia do Caniço, pela gestão do Campo de Padel, e outro ao Sporting Club Santacruzense pelo Campeonato Regional de Futebol em Júniores.

Aprovado foi também um voto de pesar pelo falecimento de José Manuel Teixeira, figura relevante da cultura da Camacha e de toda a Região. Em sua honra foi feito um minuto de silêncio.