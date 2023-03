Sorte Monumental vale 800 mil no Funchal

O sorteio do M1lhão de ontem, 3 de Março de 2023, realizado em Lisboa, deu sorte a um apostador no Funchal que registou a sua aposta na tabacaria Sorte Monumental. Um nome apropriado ao acontecimento, mas que naquele estabelecimento ainda não chegou a informação e/ou notificação.

A notícia foi dada ontem pelo site Jogos Santa Casa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que salienta que "sexta-feira é sinónimo de M1LHÃO e, no sorteio n.º 009/2023, o nosso famoso galo de Barcelos voltou a cantar a sua música favorita – 1 milhão de euros!"

E ainda acrescentou: "Esta semana o código sorteado foi o CST 38264 e resultou de uma aposta registada no distrito do Funchal. Esta 'tradição' dos Jogos Santa Casa volta para a semana com mais 1.000.000,00€ (garantidos) a sorteio. Ao grande vencedor, parabéns!".

Refira-se que, apesar desse número redondo e chamativo, o vencedor, na verdade, tem direito a apenas 800 mil euros, referente a 80% do valor do prémio, uma vez que o Estado arrecada 20% a todos os prémios com valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, nos termos da legislação em vigor.

O M1lhão é um sorteio associado ao Euromilhões, que chegou a ser facultativo, mas desde 2016 passou a ser de participação obrigatória por mais 30 cêntimos por cada código, registou nesta sexta-feira 3.287.815 bilhetes registados e 5.942.384 códigos atribuídos, sendo portanto uma sorte monumental que esse código tenha saído ao feliz contemplado daquela pequena tabacaria instalada dentro do Centro Comercial Monumental Lido.

Como é habitual quando um prémio sai, as casas de apostas decoram os estabelecimentos alusivos ao acontecimento. É o caso desta tabacaria que hoje está de parabéns, embora seja verdade que o dinheiro vá para o feliz contemplado com a sorte.

"Por cada aposta simples registada no Euromilhões (5 Números + 2 Estrelas), o sistema central de apostas gera, automaticamente, um código alfanumérico único, composto por 3 letras e 5 números", recorda a Santa Casa. "O sorteio do M1LHÃO realiza-se, semanalmente, à sexta-feira, estando prevista a divulgação do resultado do mesmo em conjunto com o sorteio do Euromilhões".