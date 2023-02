Autarquia de Santa Cruz transfere para a Loja do Munícipe no Caniço a divisão de Águas e Saneamento

A Câmara Municipal de Santa Cruz, dando continuidade ao projecto de descentralização dos serviços iniciado com a implementação da Loja do Munícipe no Caniço, vai agora transferir para aquela cidade a sua divisão de Águas e Saneamento.

A referida divisão passará a funcionar num espaço contíguo à Loja do Munícipe e as antigas instalações em Santa Cruz passarão a integrar o Tribunal, edifício que deverá entrar em obras muito brevemente.

O autarca Filipe Sousa salienta que esta é mais uma decisão que reflecte a importância que o Caniço tem em todos os projectos da autarquia, num reconhecimento de que ali residem cada vez mais pessoas e urge, por isso, alargar o leque de serviços disponíveis.

Aliás, foi com esta intenção que recentemente foi enviado um ofício ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reiterando um convite que tem vindo a ser formalizado junto da Secretaria Regional das Finanças, pelo menos desde 2016, e que implica a disponibilidade de um espaço junto à Loja do Munícipe do Caniço para a instalação de uma sede do Serviço de Finanças.

“Seria mais um serviço à população, naquele que é um anseio legítimo dessa mesma população no sentido de ter acesso mais próximo a todas as valências associadas ao Serviço de Finanças”, sublinhou o autarca, realçando que a vinda do referido serviço para o Caniço responderia a uma necessidade premente numa cidade que tem crescido exponencialmente nos últimos anos, e viria acrescentar valor à filosofia de proximidade e descentralização de serviços que esteve na base da criação da Loja do Munícipe no Caniço por parte da autarquia.

No comunicado enviado pela autarquia, é referido que Filipe Sousa estranha as reiteradas negas do executivo regional sobre esta matéria, até porque o espaço seria disponibilizado de forma graciosa e poderia beneficiar das condições da Loja do Munícipe, nomeadamente na sala de reuniões que pode ser utilizada mediante requisição.

O único objectivo seria disponibilizar mais um serviço à população, dado o grande crescimento populacional que exige que se amplie cada vez mais os serviços disponíveis.