Hezbollah relata confrontos com soldados israelitas no sul do Líbano

O Hezbollah reportou hoje confrontos entre os seus combatentes e soldados israelitas no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo na guerra entre o movimento xiita pró-Irão e Israel.

O movimento indicou, em comunicado, que os seus combatentes "entraram em confronto com forças armadas inimigas israelitas que tentavam avançar em direção aos arredores da praça central da cidade de Haddatha".

O grupo pró-iraniano acrescentou que os confrontos "ainda estavam em curso" no momento da divulgação do comunicado.

Já o Exército israelita anunciou hoje a morte em combate de um reservista de 27 anos no sul do Líbano.

"O oficial na reserva Itamar Sapir, de 27 anos, natural de Maali, vice-comandante do Batalhão 7008 (...) foi morto em ação no sul do Líbano", referiu o Exército numa breve nota.

Com a sua morte, o número de soldados israelitas mortos no sul do Líbano desde o cessar-fogo estabelecido em meados de abril sobe para oito, e para 21 desde a intensificação das hostilidades no meio das tensões com o Irão, em 02 de março.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, expressou as suas condolências pela "grande perda" sofrida pela família de Sapir e transmitiu as suas "mais profundas condolências" após a sua morte em combate no sul do Líbano.

De acordo com o Ministério da Saúde libanês, os ataques aéreos israelitas no sul do país causaram hoje 19 mortos.

"Um ataque aéreo israelita na cidade de Deir Qanoune al-Nahr, no distrito de Tiro, resultou num número inicial de 10 mortos, incluindo três crianças e três mulheres, além de três feridos, entre eles uma criança", indicou o ministério em comunicado, classificando o ataque como um massacre.

Uma mulher estava entre as nove pessoas mortas noutros ataques no sul do país, que fizeram 29 feridos, incluindo seis mulheres e uma criança.

Israel e o Hezbollah continuam os seus confrontos apesar do cessar-fogo, e o Exército israelita já realizou ataques para lá da "Linha Amarela", uma zona com aproximadamente dez quilómetros de profundidade no sul do Líbano, onde os soldados israelitas continuam as suas operações, afirmando proteger a população do norte de Israel dos ataques do movimento pró-Irão.

Desde o início da guerra, os ataques israelitas provocaram a morte a mais de três mil pessoas no Líbano, segundo as autoridades libanesas.