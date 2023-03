Marcelo lamenta vítimas da explosão em Santa Margarida e conta visitar feridos

O Presidente da República lamentou hoje as vítimas do acidente em Santa Margarida, referindo que a equipa militar que operava a desativação de explosivos era "muito especializada e competente" e indicou que visitar os feridos "logo que possível".

"Tratava-se de uma equipa muto especializada e muito competente. É um acidente a lamentar e eu lamento profundamente aquilo que aconteceu", afirmou o Comandante Supremo das Forças Armadas em declarações à RTP.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que já falou com a ministra da Defesa, Helena Carreiras, e com o chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Mendes Ferrão, e que está a acompanhar "a par e passo o que sucedeu".

"Irei visitar logo que possível os feridos com a senhora ministra da Defesa Nacional e com o general chefe do Estado-Maior do Exército. E queria enviar as minhas condolências à família do militar atingido, e vítima mortal e, ao mesmo tempo a preocupação e o acompanhamento dos familiares que são de vítimas não mortais e felizmente estabilizadas", adiantou.

Questionado se irá a Santa Margarida, o Presidente da República respondeu que tudo o que fizer "será ajustado" com a ministra da Defesa Nacional e com o CEME.

Quanto à investigação do incidente, Marcelo afirmou que "certamente vai ser apurado".

"Acontece sempre da parte das Forças Armadas e acontece obviamente, neste caso específico, da parte do Exército", considerou.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, os feridos estão "felizmente estabilizados" e não se encontram em perigo de vida.

O chefe de Estado disse que se tratou de uma "operação que é corrente, que é comum, de desativação de explosivos, depois de um exercício de artilharia", mas desta vez "uma equipa foi atingida".

"Infelizmente neste caso, ao contrário do que tem sido a regra geral, houve vítimas", lamentou.

O chefe de Estado indicou também que adiou a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, agendada para sexta-feira.

"Entendi que essa reunião, que estava marcada para amanhã [sexta-feira] ao começo da tarde, neste contexto devia ser adiada uns dias. Porque este é um momento de pesar para o Exército português, para as Forças Armadas portuguesas, não é o melhor momento para uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional", defendeu.

A explosão ocorrida hoje no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, provocou um morto, dois feridos graves e três feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).