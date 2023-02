Instalada Comissão Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz

Teve hoje lugar a tomada de posse dos membros da Comissão Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz, presidida pelo presidente da Câmara, Filipe Sousa.

A instalação da referida comissão ocorre na sequência da tomada de posse do novo Comandante dos Sapadores, Leonardo Pereira.

Na ocasião foi ainda feita a apresentação da actividade operacional da Companhia de Bombeiros Sapadores e do Serviço Municipal e Protecção Civil.

Momento que foi aproveitado pelo autarca para anunciar que este ano será feito um investimento superior a um milhão de euros na protecção civil e na companhia de bombeiros, com reforço de recursos humanos e de meios técnicos e materiais.

Integram a Comissão Municipal de Protecção Civil membros indicados pelas entidades, organismos e agentes de protecção civil que intervêm na área territorial do município, de que são exemplo os presidentes de junta, as forças e serviços de segurança, a autoridade de saúde, entre outros.

Os objectivos da comissão são os previstos na Lei de Bases da Protecção Civil e no Regime Jurídico da Protecção Civil Municipal e que passam nomeadamente por assegurar que todas as instituições se articulam para garantir os meios adequados para responder a ocorrências no âmbito da protecção civil.

Uma acção que passa por accionar, elaborar e actualizar o Plano Municipal de Emergência, accionar políticas ligadas ao sistema de Protecção Civil, determinar o accionamento dos planos, garantir que as entidades e instituições que integram a comissão accionam no âmbito das suas estruturas os meios necessários ao desenvolvimento de acções de protecção civil. Isto além de ter a competência de difundir comunicados e avisos à população.