Santa Cruz aprova apoio ao pagamento das creches à classe média

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, anunciou, hoje, no decorrer da reunião de Câmara, que está a ser ultimado o regulamento que vai permitir apoiar o pagamento de creches e jardins de infância.

O autarca explicou que a medida "pretende abranger um leque alargado de famílias, principalmente da classe média, uma vez que as medidas já anunciadas pelo Governo Regional deixam de fora esta importante faixa da população e deixam também de fora os pais que têm filhos em creches privadas", lê-se numa nota da autarquia.

"O Governo Regional apenas vai apoiar o primeiro e segundo escalão no ensino público, por isso pretendemos chegar com um percentual para o terceiro e quarto escalão no público e a todos os escalões no privado nas creches do concelho e também para munícipes que tenham filhos em creches e jardins de infância fora de Santa Cruz", vincou o presidente.

Filipe Sousa disse que em causa está mais uma medida social importante, a qual é possível porque 2023 está novamente a superar as receitas arrecadadas, o que dá uma margem de investimento considerável ao Município. Lembrou que o valor desta medida já está orçamentado em cerca de 300 mil euros.

"Temos a preocupação de olhar ao aumento do custo de vida e de chegarmos com esta medida à classe média, que é novamente sacrificada nas medidas anunciadas pelo Governo Regional", salientou, lembrando que este alargamento de apoio à classe média já tinha sido aplicado no caso das Bolsas de Estudo.

Na reunião de Câmara foram ainda aprovados um leque de apoios no âmbito da saúde, nomeadamente no apoio a cirurgias.