Nova máquina permite despachar carga aérea até 1,5 toneladas

A logística de despachar grandes volumes de carga – até 1.500 kg - no Aeroporto da Madeira está mais facilitada com a introdução de uma máquina específica para o efeito.

Dado revelado hoje pelo presidente do Governo Regional, por ocasião da visita à empresa Ilhapeixe.

O investimento, da responsabilidade da ANA – Aeroportos de Portugal vem “facilitar a logística e a capacidade exportadora da Madeira”, mormente através do avião-cargueiro, destacou Miguel Albuquerque, ao dar conta da “introdução, no Aeroporto [da Madeira] de uma máquina que permite agilizar o despachar de volumes, até 1,5 toneladas, com produtos, nomeadamente do pescado”. Na prática trata-se de equipamento raio X adequado a grandes volumes, que vem melhorar, substancialmente, a capacidade da Região poder exportar por via aérea, facilitando assim o escoamento de produtos frescos, designadamente de peixe.

Albuquerque assegura que este investimento resulta de “um acordo entre o Governo Regional e a ANA”.