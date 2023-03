Mais 25 apartamentos a custos controlados na Quinta Grande

Está a ser construído, na Quinta Grande, concelho de Câmara de Lobos, mais um empreendimento habitacional que resultou da oferta pública de aquisição de fogos, lançada pela IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

Trata-se de um investimento de 4,56 milhões de euros, levado a cabo pela empresa Decifratemática, que ficará localizado no sítio da Igreja, perto do centro da freguesia, e que será edificado no regime de habitação a custos controlados. A obra será visitada este sábado, palo meio-dia, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Com uma arquitetura contemporânea e varandas viradas a sul, o empreendimento oferece uma volumetria estudada de modo a respeitar a sua envolvente. Projectado com o objectivo de contribuir para o crescimento residencial da Quinta Grande, terá 25 apartamentos: 10 fogos serão de tipologia T1; 10 de tipologia T2; e 5 de tipologia T3. O edifício contará, ainda, com estacionamento privado e arrecadações para todas as habitações.

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje

· 10 horas As Mulheres Socialistas da Madeira promovem as Jornadas de Março sobre ‘O perigo dos populismos’, uma iniciativa com vista a assinalar o Dia das Mulheres, que vai contar com a participação do presidente do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, da presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, Mafalda Gonçalves, de Mara Lagriminha, deputada à Assembleia da República e presidente da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas de Santarém, de Patrícia Agrela, coordenadora do Gabinete de Estudos da JS-Madeira, e de Matilde Silva Gouveia, aluna do 12.° ano | Castanheiro Boutique Hotel

· 11 horas O presidente do Governo Regional visita o Jardim de Aves | Campanário

· 12 horas O secretário regional de Saúde e Proteção Civil participa da sessão de literacia em saúde no concelho de São Vicente . A sessão é aberta à população em geral| Escola Agrícola da Madeira

· 12h30 A CDU apresenta as conclusões de uma reunião de trabalho de organismos dirigentes sobre a justiça social e justiça ambiental | Espaço CDU

· 18 horas Concerto ‘Barroco a Norte’ | Igreja Matriz de São Jorge

· 19h30 Rui Barreto estará presente na eleição e tomada de posse do presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP da Ribeira Brava | Restaurante L’Tortellini da Ponte Vermelha

· 21 horas Início das comemorações dos 135 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias, com a ‘Coleção de Espectador’ | Teatro Municipal Baltazar Dias

Desporto

· 8 horas Estreia na Região do KM Vertical Internacional | Curral das Freiras

· 9h20 Rampa da Ponta do Sol | 19h30 Cerimónia de entrega de prémios – Vila da Ponta do Sol

· 10 horas Campeonato Regional de Maratona e a Taça da Madeira de Maratona | Porto do Funchal

· 11 horas Marítimo - Sp. Braga B | Campeonato Nacional da II Divisão de Sub-15 | Complexo Desportivo do Marítimo

· 14 horas Cerimónia de abertura do ‘Basquetebol na Cidade’, com a presença do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia | Praça do Povo

· 19h30 Andorinha – Ribeira Brava | Campo do Andorinha

Efemérides

1394 – Nasce o Infante D. Henrique, no Porto

1859 – Os deputados portugueses José Estêvão e Vicente Ferrer apresentam a “moção laica” para impedir “as influências e demasias de qualquer espécie religiosa”, nas instituições oficiais portuguesas

1861 – O advogado norte-americano Abraham Lincoln é investido XVI Presidente dos EUA

1933 – O democrata Franklin D. Roosevelt inicia o primeiro dos quatro mandatos como Presidente dos EUA. Apresenta o "new deal", para responder à Grande Depressão

1996 – A administração das Ordens Portuguesas atribui o Grande Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a mais alta condecoração do país, a Mário Soares, no final do segundo mandato presidencial

2001 – Cai o tabuleiro da ponte Hintze Ribeiro, que liga Entre-os-Rios a Castelo de Paiva, provocando a morte a 59 pessoas

2005 – José Sócrates apresenta a composição do XVII Governo Constitucional

2007 - Tropas australianas atacam, às primeiras horas da madrugada, posições do major rebelde Alfredo Reinado em Same, Sul de Timor-Leste, provocando quatro mortos e dois feridos entre os revoltosos. A notícia do ataque contra Reinado, que se pôs em fuga, desencadeia uma vaga de violência em vários bairros de Díli

2013 – A Letónia assina o pedido oficial de adesão ao euro, que deverá permitir a este país báltico de dois milhões de habitantes tornar-se no 18.º membro da zona euro, a 1 de Janeiro de 2014

2014 – O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Rui Machete, condena “inequivocamente a violação da integridade territorial da Ucrânia” pela Rússia e, perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, pede o fim de “todas as movimentações provocatórias de tropas”

2016 – Luiz Inácio Lula da Silva é detido no âmbito da ‘Operação Lava Jato’

2016 – Cerca de uma centena de lesados do Banif manifesta-se, no Funchal, junto à sede do Santander Totta e do Banco de Portugal, exigindo a devolução do dinheiro investido em diversas aplicações

2018 – O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal e a sua filha Yulia são encontrados inconscientes em Salisbury, no sul de Inglaterra, após terem sido envenenados com um componente químico que ataca o sistema nervoso

2022 – Rússia ataca e ocupa a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia (sudeste), a maior da Europa.

Uma casa dividida contra si mesma, não se mantém de pé. Assim esta nação, com metade do seu povo livre e a outra, escrava. Abraham Lincoln (1809-1865), 16.º Presidente dos EUA



Este é o sexagésimo terceiro dia do ano. Faltam 302 dias para o termo de 2023.

Celebra-se, a 4 de Março, o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável.