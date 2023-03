Programa de comemorações dos 135 anos do 'Baltazar Dias' arranca no sábado

O espectáculo 'Coleção de Espectador_s' dá início este sábado, às 21 horas, ao programa de comemorações dos 135 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias.

O espectáculo de teatro participativo volta à sala de espectáculos da Avenida Arriaga no domingo pelas 18 horas.

'Coleção de Espectador_s', de Raquel André, surge na sequência de uma oficina, cujos participantes integram o elenco final do espectáculo, através da qual pretendeu olhar para as experiências artísticas marcantes na cronologia de vida de cada pessoa. Os artistas procederam aos seguintes questionamentos: "Como é que estas pessoas percepcionam a relação artística directa que activou com el_s? O que sentem através de uma experiência de encontro? Quem são estas testemunhas participativas? Quem são estes espectadores?".

Os bilhetes para a 'Coleção de Espectador_s' têm um custo de sete euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou 'on-line', na Ticketline.

O mês de Março marcará os 135 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias com um programa vasto que inclui um espectáculo de teatro participativo, 'Coleção de Espectador_s', uma exposição participativa intitulada 'Ocupa o teu lugar', cinco concertos, 'Essentials' de Filipe Fernandes, 'Madeira Interlude' de Emmy Curl, Montserrat Martí Caballé e Luís Santana, 'EcoMúsica' de Fábio Caramuru, e 'António Zambujo – Recordar Max'. No total, participarão nas comemorações 43 artistas, 3 estruturas culturais, 3 escolas e 3 associações.

Raquel André

Raquel André é coleccionadora, formadora, performer e criadora. Doutoranda bolseira no Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa e Mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Artes da Cena, com investigação em Coleccionismo nas Artes Performativas. O seu trabalho tem sido apresentado em diversos países da Europa, América do Sul e do Norte. O projecto de 10 anos – Colecção de Pessoas – é uma marca indelével no seu percurso e pensamento nas artes performativas. Uma colecção vasta, multidisciplinar e irrepetível, que reúne 4 projectos: Colecção de Amantes, Colecção de Coleccionadores, Colecção de Artistas e Coleção de Espectador_s. Todas as colecção têm como foco a interacção e encontro com os habitantes de determinado território.