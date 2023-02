Carro furtado de uma oficina na Ribeira Grande

Uma viatura de marca 'Nissan Qashqai', de cor branca, com a matrícula 31-HS-42, foi furtada do estacionamento de uma oficina localizada na Ribeira Grande, em Santo António, acima do campo de futebol do Andorinha.

Segundo a cunhada do lesado, o proprietário da oficina apercebeu-se da falta do carro esta manhã quando visualizou as câmaras de segurança do estabelecimento. Também através das imagens capturadas foi possível verificar que quem furtou o carro foi um homem e uma mulher.

O lesado já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação sobre o caso para entrar em contacto com as autoridades.