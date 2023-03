Cotação do Brent acaba sessão agitada em alta de 1,63% para 85,85 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou na sexta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 1,63%, para os 85,85 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,38 dólares acima dos 84,47 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent chegou a sofrer uma queda acentuada durante a sessão, perante notícias de divergências entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU) quanto ao nível de produção.

Em causa poderia estar inclusive o abandono da Organização dos Países Exportadores de Petróleo por parte dos EAU, que pretenderiam aumentar a sua produção, segundo fontes não identificadas pelo The Wall Street Journal.

Contudo, depois de passada metade da sessão, o nível da cotação não parou de subir.

Nos últimos dias, a perspetiva de recuperação do consumo de petróleo na China tem estado a sustentar a cotação do barril.