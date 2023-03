Diocese do Funchal recebeu 4 nomes resultantes das denúncias de alegados abusos sexuais

A Diocese do Funchal informa, em comunicado, terem sido entregues ao Bispo do Funchal quatro nome resultantes das denúncias recebidas por parte de eventuais vítimas de abusos sexuais no âmbito da Igreja, na sequência da conclusão dos trabalhos da Comissão Independente.

Avança que “apesar de nenhum daqueles nomes exercer, actualmente, qualquer ofício eclesiástico na diocese (um deles é mesmo desconhecido), a Diocese do Funchal não deixará de tomar a sério esta indicação e de procurar eventuais procedimentos canónicos e civis, se aplicáveis no respectivo caso concreto.”

A Diocese do Funchal afirmou, ainda, fazer ser “todo o comunicado da CEP resultante da assembleia plenária de hoje:”