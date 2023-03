Mais um grande desafio para a PSP

Bons dias, meus amigos. Espero que este agoniado Inverno vos encontre de boa saúde. Incerteza é a melhor palavra para definir os tempos desta e dos mais recentes Invernos.

Meus caros amigos, o futuro próximo tem sido particularmente incerto nestes últimos anos e em particular os derradeiros meses. Evidentemente, não venho falar sobre a guerra na Europa, que já dura um ano ou então, no trágico sismo que afetou os territórios da Turquia e da Síria, nem nas sucessivas greves dos professores e muito menos dos abusos provados na Igreja e que a todos nos silencia e envergonha, porque disso já tendes visto e ouvido de sobra e eu não tenho nada que possa acrescentar ao que já estais fartos de saber.

A única perspetiva que eu gostava de vos trazer e falar é sobre a XXXIII Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ) que acontece todos os anos a nível diocesano, que ocorrerá, pela primeira vez, em Portugal, agendada para os dias 1 a 6 de agosto, em Lisboa. A isto soma-se aquela alegria de ter novamente no nosso país, o chefe da igreja católica, o Papa Francisco, que estará também de visita a Fátima. Inicialmente prevista para 2022, mas adiada devido à pandemia de Covid-19. Este grandioso evento nasceu por iniciativa do SAUDOSO Papa João Paulo II.

Na minha perspetiva de profissional de segurança, a JMJ, além de ser considerada uma peregrinação, uma festa da juventude, a visita de um líder religioso e ao mesmo tempo chefe de estado, é simultaneamente, o maior evento que aconteceu alguma vez em Portugal, porque assim o foi em todos os locais onde se realizou, mas também será uma circunstância que não é comparável, em termos de dimensão, a outras coisas que se fizeram.

Por não ser comparável com outras coisas que já se fizeram no país, policiar um mega fenómeno e mega evento desta proporção, é único, será, porventura, o acontecimento com maior grau de ameaça e risco em termos securitários, com uma grande circulação de pessoas, que vai colocar novamente à prova a maior e MAIS IMPORTANTE Força de Segurança em Portugal, a PSP.

É inegável que a PSP, devido as suas atribuições legais e às exigências das missões e considerando a multiplicidade, a complexidade, a natureza e a dimensão das ações a desenvolver, nas variáveis safety e security, os eventos realizam-se maioritariamente nas áreas da sua responsabilidade. Naturalmente, que a PSP desde a primeira hora, está há vários meses a preparar e a acompanhar os planos de segurança e toda a estratégia, em termos operacionais, na expectativa do maior evento que a Instituição irá organizar, sem paralelo e provavelmente sem precedentes em termos de números de pessoas, vai ter um denominador comum, as questões ligadas ao terrorismo, nomeadamente os chamados lobos solitários, isto é, aqueles que cometem sozinhos atos violentos, sem estarem ligados a células ou organizações terroristas.

A pouco mais de cinco meses do início da JMJ, além de todo o planeamento propriamente dito, vai implicar para a nossa Instituição Policial, não só uma grande preparação técnica/tática por parte da Unidade Especial de Polícia (UEP) como um profundo altruísmo e um elevado espírito de serviço e de sacrifício por parte dos profissionais de Polícia, cujas férias vão ser suspensas entre 24 de julho e 07 de agosto.

No outro prato da balança, vale ressaltar que as experiências anteriores de organização de grandes eventos, como o EURO 2004, vários acontecimentos políticos internacionais, como as várias visitas Papais, a última das quais, a visita do Papa Francisco a Fátima, em maio de 2017, várias cimeiras internacionais, como a cimeira da NATO, realizada em novembro de 2010 em Lisboa ou ainda os grandes espetáculos desportivos como as finais da Champions e, mais recentemente, a conferência dos Oceanos, em junho de 2022, foram um sucesso com nota máxima e patamares de excelência.

Para concluir, será mais um grande desafio para a PSP e vai contar com a articulação com todas as forças e serviços de segurança, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, INEM, Forças Armadas e milhares de Voluntários.