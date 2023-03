'Barroco a Norte' está de regresso amanhã com concerto na Igreja Matriz de São Jorge

A Igreja Matriz de São Jorge recebe amanhã, dia 4 de Março, às 18 horas, o primeiro de um ciclo de três concertos promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura. Actua o Funchal Baroque Ensemble.

Fundado em 2013, com o nome 'O sonho do Orfeu', ganhou notoriedade entre o público madeirense, um pouco por toda a ilha, pelas suas interpretações historicamente informadas de obras pouco conhecidas de compositores dos séculos XVII e XVIII e pelos seus ciclos de concertos temáticos.

Este Ensemble, com a direçcão artística do cravista italiano Giancarlo Mongelli, dedica-se exclusivamente à divulgação da música barroca "com o objectivo de chegar ao maior número de público possível em todo o território regional".

Este agrupamento único do seu género na Região Autónoma da Madeira durante a sua existência já participou em vários Festivais de música (Música a Norte, Barroco a Norte, MusAntiqFest 2020, 2021 e 2022, Festa da Flor, entre outros) em inúmeros espaços emblemáticos da Madeira, tais como palácios, museus, igrejas e jardins. O Funchal Baroque Ensemble é um dos principais agrupamentos musicais que colaboram frequentemente com a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM).

Este concerto (assim como os restantes que integram o ciclo) tem entrada livre.

Sobre o 'Barroco a Norte'

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, vai promover durante o corrente mês de Março mais uma edição do 'Barroco a Norte'. Trata-se de um ciclo de concertos em três igrejas da costa Norte da ilha.

Ao concerto deste sábado na Igreja Matriz de São Jorge, seguem-se, a 11 de Março, pelas 18h30, a Igreja de São Vicente, e a Igreja do Seixal, no dia 18, às 19h30,

O 'Barroco a Norte visa "não só dar a conhecer a música barroca, como também contribuir para o objetivo que tem pautado a atuação da Secretaria Regional de Turismo e Cultura: o da descentralização cultural", salienta a tutela em comunicado de imprensa.

Há que recordar ainda que este ciclo de concertos conta com a colaboração da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), entidade que, desde 2013, gere a Orquestra Clássica da Madeira (OCM), e a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM). Nestes eventos em que, tal como o nome indica, será privilegiada a música barroca, vai atuar um grupo afeto à ANSA, nomeadamente, o Orquestra de Cordas ENSEMBLE XXI, e outro afecto à AOCM, o Funchal Baroque Ensemble.

Programa do concerto de 4 de Março

1. J.S Bach (1685- 1750): Concerto para dois violinos em ré menor (BWV 1043)

I - Vivace;

II - Largo ma non tanto;

III - Allegro

Solistas: Andrei Ladeichikov e Olga Samara - violino

2. Johann Pachelbel (1653-1706): Canon em Ré Maior

3. Giuseppe Sammartini (1695- 1750): Concerto para flauta de bisel em Fá Maior

I-Allegro;

II- Siciliano;

III- Allegro assai

Solista: Sara Freitas Faria - flauta de bisel

4. Antonio Vivaldi (1678-1741): Concerto Grosso em ré menor, Op.3, Nr. 11

I-Allegro;

II - Largo e spiccato;

III- Allegro

Solistas: Andrei Ladeichikov e Olga Samara - violino

László Szepesi – violoncelo