Cooperativa de Habitação da Cortel já tem todas as 48 fracções vendidas

Realiza-se esta manhã, pelas 11 horas, a cerimónia de lançamento da primeira pedra do edifício da Cooperativa de Habitação - 'Residências Cortel', na Travessa do Tanque, nas imediações do centro comercial Madeira Shopping.

Criada em 1987, na altura no seio da empresa CTT – Correios e Telecomunicações de Portugal, a Cooperativa Cartel, ao longo dos seus 34 anos de história, tem vindo a construir algumas centenas de habitações destinados aos seus cooperantes, tendo já um total de 5 diferentes empreendimentos localizados no concelho do Funchal e no Porto Santo.

Esta não é o nosso primeiro empreendimento. Temos feito na área do Funchal e também já fizemos um na área do Porto Santo, mas estamos abertos a construir onde exista procura, se bem que a procura maior é sempre aqui na zona do Funchal. Miguel Rodrigues, porta-voz da Cooperativa Cortel

Ver Galeria

Assim, na linha da tradição que esta cooperativa tem vindo habituar os seus sócios, as 'Residências Cortel', surgem com o propósito de "construir apartamentos de qualidade, utilizando para o efeito os padrões exigíveis pela boa arte da construção".

O projecto da obra, levado a cabo pelo Atelier Atlante e pelos arquitectos Marco Ascensão e Miguel Abreu, foi aprovado pela Câmara Municipal do Funchal e homologado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, tendo a sua conclusão prevista no Verão de 2024.

Estamos em condições de promover para os nossos cooperantes habitação condigna, de qualidade e a preços mais acessíveis e integrado em conjunto habitacional equilibrado, funcional e apelativo.

Ver Galeria

Lançamos o projecto há cerca de dois anos e desde então tivemos a angariar sócios/cooperantes e demorámos cerca de seis meses a preencher o programa. Além disso, também já temos pessoas fixadas para o programa seguinte, que irá decorrer depois deste, embora ainda nos encontremos em fase de análise e selecção do próximo local Miguel Rodrigues, porta-voz da Cooperativa Cortel

O empreendimento é exclusivamente residencial e é composto por 48 fracções habitacionais, sendo 18 T1, 24 T2 e 6 T3, com os seus respectivos estacionamentos e arrecadações.

O conjunto habitacional fica localizado na Travessa do Tanque, a Sul-Este do centro Comercial do Madeira Shopping, em condomínio fechado.

Características da 'Cooperativa de Habitação - Residências Cortel':

Condomínio fechado Estacionamento privativo Arrecadação individual Materiais de elevado desempenho funcional, energético, ambiental e estético Layout actual Sala de condomínio Amplos espaços ajardinados Orientação solar Sul e Oeste

Ver Galeria

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 16h00 - Final do 7.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, no Pavilhão Gimnodesportivo Luís Mendes, na Ribeira Brava;

Final do 7.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos é esta sexta-feira O Pavilhão Gimnodesportivo Luís Mendes, na Ribeira Brava, recebe esta sexta-feira, 3 de Março, a final do 7.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (7CRJM), que vai decorrer entre as 9 e as 16 horas.

- 9h00 às 17h00 - Comemorações alusivas ao Dia Internacional da Protecção Civil, com exposição onde irão ser apresentados diversos meios alusivos às missões de Protecção Civil, no Serviço Regional de Protecção Civil, no Caminho do Pináculo, no Funchal;

- 9h30 - José Manuel Rodrigues, participa na constituição do Fórum de Discussão, integrado no estudo de caracterização da pobreza na Região Autónoma da Madeira, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal;

- 10h00 - Agenda política do JPP com Élvio Sousa, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 11h00 - José Manuel Rodrigues participa na iniciativa 'Aqui Vou Eu', da Fundação S. João de Deus, na Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal;

- 11h30 - Conferência de Imprensa do CDS-PP com a presença de Ana Cristina Monteiro e António Lopes da Fonseca, na sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 12h00 - Miguel Albuquerque visita exposição de meios alusivos às missões da Protecção Civil, na Praça do Povo, no Funchal;

- 15h00 - Secretário de Estado de Juventude e Desporto, João Paulo Correira, visita o Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António;

Secretário de Estado do Desporto visita amanhã Complexo Desportivo do Marítimo O secretário de Estado de Juventude e Desporto, João Paulo Correia, realiza esta sexta-feira uma visita ao Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António.

- 16h00 - Miguel Albuquerque visita a sede Instituto de Emprego da Madeira, onde irá assistir presencialmente à apresentação de um novo Sistema de Informação;

16h30 - PSD-M reúne-se com uma representação do Conselho Nacional de Juventude, liderada pelo presidente da Direcção, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 17h00 - Evento da 'Adoro.Ser.Mulher', no Hotel Monte Carlo;

- 18h00 - Lançamento do Livro 'O Desbravar dos Caminhos' de Vasco Paiva, na Galeria Anjos Teixeira;

- 18h00 - Ciclo de exposições 'Luzes & Sombras' com a primeira exposição do ciclo intitulada 'À volta da pedra' da autoria de David Francisco, no Solar do Ribeirinho, no Núcleo Museológico de Machico;

- 18h00 - Iniciativa da CDU com a apresentação pública do livro de Vasco Paiva, intitulado 'O Desbravar dos Caminhos', editado pela Lápis de Memória, no Espaço CDU;

- 18h30 - Miguel Albuquerque participa na sessão comemorativa do aniversário da Freguesia de São Martinho, no Cais do Carvão;

- 19h00 - Sessão encerramento da 3.ª edição da Conferência Internacional 'Think+ 2023 International Conference on Digital Economy, Tourism and Human Development', na Auditório ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas;

- 21h00 - Concerto Orquestra Clássica da Madeira com Juliette Hurel, no Centro de Congressos da Madeira;

Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com Juliette Hurrel e Benoît Fromanger O concerto integrado na Cimeira Mundial de Educação Artística acontece amanhã, às 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira

- Greve 24 horas dos trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de Educação e Ensino da Rede Pública;

- 44.º aniversário do CD São Roque

EFEMÉRIDES:

1803 - É fundado o Colégio Militar, em Lisboa.

1893 - O Governo de Hintze Ribeiro extingue o Ministério da Instrução Pública.

1915 - Crise económica. Assalto às padarias, nos centros urbanos, pelo aumento do preço do pão.

1945 - II Guerra Mundial. O exército de Hitler inicia a retirada do Rio Reno. Os aliados abrem caminho para Berlim.

1979 - III Congresso do PS. Vasco da Gama Fernandes, militante histórico de formação republicana, demite-se.

1981 - Diogo Freitas do Amaral é eleito presidente da União Europeia das Democracias Cristãs.

1989 - Portugal sagra-se, em futebol, campeão do Mundo de sub-20, em Riade, ao vencer a Nigéria na Final por 2-0.

1991 - Espancamento do motorista negro Rodney King, por quatro polícias de Los Angeles. O acontecimento está na base dos motins de 1992.

1994 - O antigo deputado socialista Sottomayor Cardia anuncia a candidatura à Presidência da República nas eleições de 1996.

1995 - O Observatório Astronómico de Lisboa é integrado na Faculdade de Ciências.

2002 - A Suíça aprova, em referendo, a adesão à ONU.

2003 - Os EUA cortam a ajuda à Turquia por o país recusar a instalação de bases norte-americanas na fronteira com o Iraque.

2005 - A ONU estima em uma década o tempo necessário para a reconstrução das zonas afetadas pelo maremoto de 26 de dezembro, no sudeste asiático.

2007 - União de Resistentes Antifascistas lança petição contra a criação do Museu Salazar, em Santa Comba Dão.

- A atleta portuguesa Naide Gomes revalida o título europeu do salto em comprimento em pista coberta, ao vencer o Campeonato da Europa, em Birmingham, Inglaterra, com 6,89 metros, novo recorde nacional.

2008 - Lançamento mundial do primeiro automóvel desportivo da Volkswagen, "Scirocco", produzido na fábrica da Autoeuropa, em Palmela.

- Entra em vigor o novo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, que reduz o controlo administrativo dos licenciamentos, mas reforça a responsabilidade dos promotores e técnicos responsáveis pelos projetos e o peso das multas. As obras em casa não precisam assim de licença camarária.

2011 - Tribunal Penal Internacional abre um inquérito por alegados crimes contra a humanidade na Líbia visando Muammar Kadhafi e outros responsáveis do regime.

- Portugal é nomeado para presidir ao Comité de Sanções da ONU para a Líbia, responsável por fiscalizar a aplicações de medidas contra o regime de Tripoli.

2012 - Pedro Passos Coelho é reeleito presidente do PSD com 95,5 por cento dos votos dos militantes sociais-democratas.

- Vladimir Putin vence as eleições Presidenciais russas à primeira volta, com mais de 60% dos votos.

2013 - A atleta portuguesa Sara Moreira sagra-se campeã europeia dos 3000 metros em pista coberta, ao vencer a prova dos Europeus, em Gotemburgo, na Suécia.

2014 - A frota russa do Mar Negro dá um ultimato às forças militares da Ucrânia na Crimeia para se renderem. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se de urgência.

2016 - A Coreia do Norte lança vários mísseis de curto alcance a partir da sua costa ocidental, após sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

2018 - A 132.ª assembleia geral do International Board aprova por unanimidade a introdução do videoárbitro nas leis do futebol.

2019 - Nelson Évora conquista a medalha de prata no triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta, em Glasgow.

2020 - Covid-19: - Hospitais São João e Santo António, no Porto, esgotam capacidade de resposta a casos suspeitos, novas unidades são ativadas.

- Covid-19: - Primeira morte em Espanha.

- Rosa Grilo é condenada a 25 anos de prisão Efetiva pelo homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo

2021 - Morre, aos 87 anos, Maria José Valério, cançonetista que deu voz à "Marcha do Sporting".

2022 - Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia (UE) chegam a um "acordo histórico" para ativar, pela primeira vez, a diretiva que concede proteção temporária no bloco a refugiados, dirigida aos ucranianos que fogem da invasão russa. A diretiva que está em vigor desde 2001.

- Negociadores russos e ucranianos acordam um cessar-fogo temporário nos locais onde estão estabelecidos corredores humanitários para a saída de civis na Ucrânia.