Carro sem luzes entra em contra-mão após perseguição policial na via rápida

O condutor de um automóvel que foi detectado pela PSP a circular às escuras na via rápida (VR1), nesta madrugada de quinta-feira, percorreu 35 quilómetros em fuga à Polícia, entrando depois em contra-mão e abalroando uma viatura policial, apurou o DIÁRIO.

Segundo relatou uma testemunha, tudo começou quando o carro, aparentemente um Opel Corsa preto, seguia na via rápida sem luzes ligadas, em Santa Cruz, no sentido Machico-Funchal, o que despertou a atenção dos agentes que faziam patrulhamento naquela área.

Sabe-se que a viatura policial fez sinal para forçar a paragem do carro ‘às escuras’, mas o condutor ignorou a ordem dos agentes da autoridade, prosseguindo a marcha no mesmo sentido, motivando uma perseguição policial.

Após ter sido dado um alerta geral, outros veículos policiais juntaram-se ao frenesim de sirenes, procurando assim persuadir o fugitivo a parar, conforme o vídeo enviado por um leitor do DIÁRIO, que elucida o momento da perseguição no túnel da Quinta Grande.

Depois de ter percorrido 35 quilómetros, aproximadamente, o condutor abandonou a VR1 na Ribeira Brava seguindo para a Serra de Água, mas ter-se-á arrependido e inverteu a marcha. De acordo com o relato de uma testemunha, o carro entrou na rotunda, tomando depois a rua dos Dragoeiros, a via de ligação ao centro de saúde da Ribeira Brava, seguindo assim em contra-mão. Terá sido nesse momento que a PSP colocou em marcha manobras tácticas para imobilizar o veículo fugitivo.

Condutor foi detido e submetido a teste de álcool e drogas

A ‘aventura’ terminou com a detenção do condutor e com danos materiais em pelo menos uma viatura policial e no carro do fugitivo.

O indivíduo foi algemado e transportado para esquadra da Divisão Policial de Câmara de Lobos onde terá sido submetido ao teste de alcoolemia e de despistagem de substâncias psicotrópicas.

Para já, o arguido incorre na prática de um crime de condução perigosa e de desobediência.

Crimes de desobediência aumentaram 110%

Conforme o DIÁRIO avançou no dia 5 de Fevereiro último, o crime de desobediência aumentou 110% em 2022, registando mais 33 crimes do que em 2019.

Morte em contra-mão não intimida condutores

Este não é um caso isolado. Este ano têm sido vários os condutores detectados em contra-mão nas estradas da Madeira, tendo alguns deles originado aparatosos acidentes de viação e, num dos casos, uma morte.

Na noite de 16 de Janeiro um condutor entrou em contramão na via rápida, em Machico, causando um violento acidente na ponte de São Pedro, do qual resultaram dois feridos graves (ele e uma mulher que seguia na outra viatura). O condutor não resistiu aos ferimentos graves e veio a falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A 22 de Janeiro um condutor fugiu de uma operação STOP, em São Roque, no Funchal, quando foi mandado parar e foi perseguido pela Polícia, acabando por se despistar contra outras viaturas estacionadas, vindo a capotar. A PSP concluiu que o homem, já referenciado e que ainda encetou uma tentativa de fuga a pé, para além de não ter carta, também o ‘Fiat’ que dirigia não tinha seguro.

Duas semanas antes, num final de tarde até então calmo, praticamente em hora de ponta, outro carro entrou em contramão na via rápida, a partir do nó da Avenida da Madalena, Santo António, precisamente um dos troços viários com maior pressão de tráfego na Região. Circulando contra a seta, o carro atingiu outros quatro veículos e só foi travado por um violento choque frontal. Apesar de ferido, o condutor tentou escapar a pé, mas não foi longe. Tratava-se de um homem de 47 anos que estava a fugir da PSP e a contas com a justiça. Foi-lhe apreendido um fio em ouro furtado e embalagens com substâncias estupefacientes. O desencartado já tinha sido condenado e sobre ele pendia um mandado para cumprir pena de prisão de 6 meses por condução sem habilitação legal.

No último fim-de-semana mais um carro foi visto a circular em contra-mão na via rápida, na zona de Santo António.