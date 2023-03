A língua de Camões tem particularidades várias como quando a mesma palavra consegue sugerir duas ideias que se parecem contradizer. Consultado o dicionário Priberam para o caso, para a palavra acabado: “1. Que se acabou / 2. Completo, terminado; perfeito. / 3. [Informal] Velho, gasto, avelhentado, abatido.“.

Neste regresso às aulas (Setembro) recebi a notícia de que o 3.º ano de escolaridade do meu filho Sebastião seria com uma nova docente. A professora Helena que esteve lá nas primeiras letras e números abdicou da sala de aula para se dedicar em exclusivo à direcção da escola. Era a professora do meu filho, poderia ter sido a minha professora no início dos anos noventa. Está já no fim do seu percurso pelo sistema educativo, é uma velha professora que soube contornar a pandemia, continuar a dinamizar uma turma de crianças de 6, 7 anos saídos dos infantários e construir bases sólidas para trajectos que estão ainda agora a começar.

Esta professora é um produto acabado, pensei eu. Mas acabado não porque é velha, está gasta ou abatida. É um produto acabado pois levou muitos anos a ser construído, aprimorado. Tem competências e qualidades que evoluíram ao longo do tempo. Na sala de aula aprendeu a comunicar com diferentes gerações, trabalhou a motivação de muitos petizes, soube usar a disciplina e a tolerância para guiar aprendizes bem tenrinhos. Há um misto de sentimentos nisto tudo. Feliz pelo Sebastião ter tido os seus primeiros anos de escola com a professora Helena mais bem preparada de sempre, triste porque mais ninguém irá ter esta professora Helena como sua professora.

Muitas vezes há pelo menos duas maneiras de observar a mesmíssima coisa. Aqueles que estão perto do fim do seu percurso profissional podem ser vistos como velhos, acabados. Os anos deixam rugas e cabelos brancos. Mas se quisermos olhar bem também conseguimos perceber que sabem aquilo que muitos novos deveriam também querer aprender, que os anos de prática aguçaram uma certeza esperteza que só a vida ensina, que a argúcia de análise de “velho” permite descobrir soluções que mentes jovens não conseguem atingir.

Ganharam o direito a parar e descansar, depois de uma vida de trabalho e nós devemos respeitar e agradecer o contributo.

Da próxima vez que se cruzar com um produto acabado o melhor é acreditar mesmo que há produtos que não têm data de validade. Nós é que podemos estar acabados na nossa própria capacidade de aprendizagem.