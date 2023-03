Condutor em contra-mão foi encaminhado para a psiquiatria

O homem de 24 anos que esta madrugada foi detido pela Polícia de Segurança Pública pela prática de um crime de condução perigosa na via rápida, após ter fugido à polícia e entrado em contra-mão, foi encaminhado para os serviços de psiquiatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Num comunicado emitido há instantes, a PSP confirmou a notícia avançada pelo DIÁRIO, dando conta que iniciou uma perseguição policial depois de ter sido alertada de que “um veículo ligeiro de passageiros efectuava manobras perigosas na VR1- Cancela, circulando em sentido contrário à normal circulação do trânsito e sem fazer uso do sistema de iluminação”.

“A Polícia de Segurança Pública accionou os seus meios que, chegados ao local, se depararam com a viatura em questão, a qual perante a presença policial iniciou circulação na VR1 no sentido normal à circulação da via, no sentido Funchal-Ribeira Brava. Iniciou-se uma perseguição policial controlada e sinalizada, desde a zona da Cancela até à Ribeira Brava, sendo que, durante todo o percurso o cidadão adoptou uma condução errática e perigosa com travagens bruscas e movimentos repentinos de ziguezague, numa notória tentativa de provocar colisões com as viaturas policiais, desobedecendo às ordens de paragem dadas pelos polícias”, explica.

Confirma ainda que, já fora da VR1, na freguesia de Campanário, o cidadão embateu numa viatura policial o que provocou a imobilização da sua viatura, “adoptando uma postura agressiva para com os polícias, tendo sido necessário o recurso a arma eléctrica para imobilização e detenção do mesmo”.

O cidadão detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, sendo conduzido ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação psiquiátrica devido ao estado de alteração/descompensação psíquica.