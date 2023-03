'Forrado' em exposição na Quinta Magnólia

Foi inaugurada, esta tarde, na Quinta Magnólia, a exposição 'Forrado', da autoria de Ana Vidigal e Hugo Brazão.

"A exposição está muito bonita, também pela utilização de diferentes materiais ligados à Madeira. Tem ali uma peça muito bonita da Ana, com os calhaus da Praia Formosa, e depois tem a forma como o Hugo trabalha os têxteis, é uma exposição que deve ser visitada", afirmou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que marcou presença na abertura, acompanhado pelo secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, bem como do autarca do Funchal, Pedro Calado, entre outras entidades.

'Forrado' é uma exposição que se serve do léxico local para se debruçar sobre a singularidade madeirense e sobre o território e a sua relação com a cultura humana.