Cooperativa Cortel vai construir edifício com 48 apartamentos junto ao Madeira Shopping

A cooperativa Cortel vai construir prédio com 48 apartamentos nas proximidades do Madeira Shopping, em Santo António.

O local da construção recebeu hoje a visita do presidente do Governo Regional para a concorrida cerimónia de lançamento da primeira pedra do edifício de habitação da Cortel - Cooperativa de Habitação, o ‘Residências Cortel’. Trata-se de empreendimento exclusivamente residencial composto por 48 apartamentos, sendo 18 de tipologia T1, 24 T2 e 6 T3, com respectivos estacionamentos e arrecadações.

O projecto em causa foi "desenhado para as famílias madeirenses, em particular as famílias jovens", sustentou João Lucas, responsável pela cooperativa. Adiantou que a cooperativa pondera avançar com novo processo imobiliário, apesar de esbarrar no preço dos terrenos.

Localizado próximo do Madeira Shopping, o projecto, do Atélier Atlante, além da orientação solar e vista mar, desafogadas (Sul e Oeste), prevê um amplo jardim interior para fruição dos moradores.

A cooperativa CORTEL foi criada em 1987, na altura no seio da empresa CTT – Correios e Telecomunicações de Portugal, a qual veio posteriormente dar origem às companhias Correios de Portugal, MEO e NOS.

Ao longo das mais de três décadas de existência, a cooperativa construiu algumas centenas de habitações destinados aos seus cooperantes, em diferentes empreendimentos localizados no concelho do Funchal e em Porto Santo.