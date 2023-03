Akoustic Junkies e Corvo em concerto inédito na Feira do Livro

O oitavo dia da Feira do Livro fecha hoje, às 21 horas com a actuação dos artistas madeirenses, Akoustic Junkiese o rapper Corvo, no palco principal da Feira do Livro do Funchal.

O espectáculo destacou a participação do artista e rapper Corvo, cujo presença, segundo a banda, promove a fusão dos géneros rock com o rap e o hip hop, além disso, os músicos apresentaram temas originais de ambos os projetos, criando um clima de partilha e festa musical.

O repertório original dos Akoustic Junkies é influenciado pelo rock dos anos 90. Ao longo destes anos a banda tornou-se uma presença habitual na noite da Madeira e em diversos eventos.

O Corvo é um rapper nascido no Funchal, cuja carreira no hip hop madeirense começou em 2017.

O interesse do artista pelo hip hop nasceu desde muito cedo, sendo que em 2015 começou por lançar as suas próprias músicas. Em 2020 o músico consolidou a sua presença, através do lançamento de um álbum intitulado ‘Insular’.