Akoustic Junkies juntam-se ao rapper Corvo para concerto de originais na Feira do Livro

A banda madeirense Akoustic Junkies vai subir ao palco da 49.ª Feira do Livro do Funchal para um concerto com o rapper Corvo. Será um concerto inédito de originais de ambos os projectos que resultará numa fusão de rock com hip-hop, programado para a próxima sexta-feira, dia 31, pelas 19h30.

Este foi um desafio lançado pelo Teatro Municipal Baltazar Dias à banda composta por Duarte Ferreira (voz), João Silva (guitarra acústica e elétrica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e elétrica).

Já o rapper Corvo "surgiu no hip hop madeirense em 2017, o amor pela cultura HH esteve sempre muito fincado e aos 15 anos começou a praticar breakdance. Em 2015 começou a relacionar-se com rappers regionais e a fabricar as suas próprias músicas. Dois anos depois começaram a aparecer as primeiras gravações e participações em faixas de outros rappers. Em 2020 foi o ano do artista, assumindo mesmo a sua posição no hip hop regional". Em Janeiro lançou um EP, intitulado 'Insular', constituído por cinco faixas originais produzidas por DKBeats, e terminou 2020 com um álbum de originais 'Ponto de Ruptura', que conta com nove faixas, com a produção de Oznofa e uma colaboração com o 'all star 2018' LauGodDog.