Sofia Escobar junta-se à Associação Orquestra Clássica da Madeira para concerto inédito

A internacionalmente aclamada cantora Sofia Escobar vai juntar-se a um grupo de músicos da Associação Orquestra Clássica da Madeira para um concerto inédito, no palco principal da Feira do Livro do Funchal.

O concerto está marcado para amanhã, dia 27 de Março, às 20 horas, e é um dos momentos musicais mais aguardados da Feira do Livro do Funchal.

Assim, a Sofia Escobar juntar-se-á um colectivo musical composto por Anikó Garantia (piano), Olga Samara (violino), Andrei Ladeichikov (viola de arco), Ana Catanho (flauta), André Costa (clarinete), Romeu Curto (guitarra), László Szepesi (violoncelo) e André (percussão).

Para este concerto especial, sob a coordenação de László Szepesi, os arranjos de Luís Lopo, criou-se um alinhamento que revisita o universo do teatro musical, uma vez que, no dia 27 de Março, assinala-se o Dia Mundial do Teatro.

Sobre a artista

Sofia Escobar é uma das cantoras mais conhecidas em Portugal. Nasceu em 1981, em Guimarães, e no final do curso, no Conservatório do Porto, onde estudou canto clássico, decidiu arriscar tudo e pediu um empréstimo para poder estudar canto e representação na Guildhall School of Music and Drama, uma das mais conceituadas escolas de artes europeias. Mais tarde, conseguiu o papel de actriz suplente para a personagem principal de 'O Fantasma da Ópera', peça de Lloyd Webber, onde assumiu o papel principal.

Ganhou o prémio para 'Melhor Actriz num Musical' nos Whatsonstage Theatregoer’s Choice Awards e foi nomeada na mesma categoria nos Laurence Olivier Awards pela sua performance em 'West Side Story'. Foi jurada do 'Got Talent Portugal' entre 2015 e 2016. Actualmente divide a sua vida entre Londres, Madrid e Lisboa.