'As Aventuras do Cubo Mágico' de Teresa Faria apresentadas na Feira do Livro

Decorreu esta tarde, no Largo da Restauração, pelas 16 horas, a apresentação do livro 'As aventuras do Cubo Mágico', de Teresa Faria.

Para esta obra, a autora inspirou-se nas paisagens, encontros de poesia, na sua docência e em diversas viagens realizadas.

O livro, que inclui poesia e prosa, pretende ser uma fórmula de agradecimento para com a família, alunos e pelas partilhas realizadas ao longo das décadas.

Mais ao final do dia, desta sexta-feira, pelas 19h30, os artistas madeirenses 'Akoustic Junkies e Corvo' sobem ao palco da 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal.

Sobre Teresa Faria

Teresa Faria é uma autora madeirense nascida no Funchal e formada em Ensino do 1.º ciclo. Ao longo da sua carreira, tem participado em diversas antologias, tanto em poesia como na escrita em prosa. Teve o seu primeiro livro publicado, 'Versos à Solta na Ilha', em Novembro de 2017. Em Junho de 2019, seguiu-se o segundo intitulado 'A Poesia do Meu Quotidiano' e o terceiro em Setembro de 2022.