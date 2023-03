'Ai! Se eu fosse Zeus…' de Andreia Baptista apresentado na Feira do Livro

Andreia Baptista apresentou o seu mais recente livro 'Ai! Se eu fosse Zeus' na Feira do Livro do Funchal, com a ilustradora Teresa Vieira, e a presença de Leda Pestana e Carlos Diogo Pereira.

A personagem principal do livro é uma lebre chamada Éris, a partir da qual é realizada uma indagação sobre o peso de ter o poder da governação nas mãos, as lições de vida e os dilemas que a responsabilidade traz consigo.

Andreia Baptista, é uma autora madeirense formada em Línguas e Literaturas Românicas (Português- Francês) na Universidade da Madeira, sendo que mais tarde tirou uma especialização em animação Sociocultural de Bibliotecas Escolares. O seu percurso profissional está ligado à Biblioteca da EB1/PE da Camacha e ao Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal. Atualmente está envolvida ativamente no ES.CU.TO (Espaço Cultural para Todos), projeto que envolve crianças, jovens, famílias e seniores. Em junho de 2022 publicou o seu primeiro livro 'Luna! Outra vez na lua?!', com ilustrações de Teresa Vieira.

Teresa Vieira, nascida em 1997 concluiu os seus estudos superiores em Artes Plásticas, na Escola de Artes Plásticas Arturo Michelena. Anos depois, já em Portugal, integrou a licenciatura em Artes Visuais na Universidade da Madeira. Depois de 2020, começou a colaborar com a Académica da Madeira, ao início no âmbito da revista ET AL, integrando posteriormente outros projetos da associação.

A 49ª Feira do Livro do Funchal continuará na Avenida Arriaga com um programa diversificado, até ao dia 2 de Abril.