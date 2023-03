Livro que é apresentado esta quarta-feira revela diário de uma viagem à Madeira em 1954

O livro 'Madeira 1954 by F.A. Roper' é apresentado esta quarta-feira, pelas 17 horas, no Centro Cultural Quinta Magnólia, contando com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus. A obra editada em inglês é a edição de um diário pessoal de Frances Roper sobre uma viagem que começa a 25 de Setembro de 1954, com a partida do ‘SS Venus’, de Plymouth (Inglaterra) e termina com a viagem de regresso, ao porto de origem, em 9 de Outubro.

"A obra, que inclui o fac-simile das páginas originais, resulta de um trabalho de Cláudia Ferreira Faria que seguiu os passos da jovem Frances numa viagem ao passado que não terá sido difícil de imaginar", refere nota à imprensa.

Os escritos de Roper transmitem ao leitor uma sensação de realização e descrevem uma viagem emocionante, sendo que, no meio, está o relato de uma jovem que decidiu deixar sua casa e descobrir a ilha onde seus antepassados viveram séculos antes: a família Phelps.