Pedro Ramos garante que transferências de verbas aos bombeiros serão feitas na primeira semana de Julho

Sobre o atraso nas transferências de verbas do Governo Regional, ao abrigo dos contratos-programa que garantem a prestação do socorro aos cidadãos, assegurado pelos bombeiros voluntários, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, garantiu que tudo será regularizado na primeira semana de Julho.

"Normalmente, depois do orçamento estar discutido, é sempre em Março e Abril que fazemos esta atribuição aos bombeiros voluntários. [...] Mas não é culpa do Governo Regional. Queremos regularizar tudo na primeira semana de Julho com a aprovação do Orçamento de 2024, porque de facto a Madeira não pode estar continuamente a ser prejudicada", disse à margem da cerimónia de assinatura do contrato-programa entre o Governo e a Associação Humanitária de Bombeiros do Porto Santo, que decorreu, esta manhã, no Quartel dos Bombeiros do Porto Santo, e reagindo à manchete do DIÁRIO desta sexta-feira, 26 de Abril.

No seu entender, "a Madeira não precisava de ir a eleições", sendo este "um problema levantado pelo Presidente da República", Marcelo Rebelo de Sousa. E prosseguiu: "Mas partimos para mais um acto eleitoral com o intuito de ganhar novamente, como há 48 anos, para termos o orçamento na primeira semana de Julho, que vai permitir, com efeitos retroactivos, que as verbas sejam de facto novamente atribuídas aos bombeiros, já nos valores de 2024 como está no orçamento do Governo Regional".

Pedro Ramos reagiu ainda às críticas dos médicos quanto tratamento desigual no rastreio do cancro do cólon e recto, um assunto que foi notícia no DIÁRIO na passada quarta-feira, 24 de Abril. O secretário regional da Saúde e Protecção Civil disse não haver nenhum problema em torno desta questão.

Finalmente o rastreio do cancro do cólon e recto é de base populacional, o que significa que vai acontecer para todos aqueles com mais de 50 anos e não de uma forma oportunística". Pedro Ramos

E acrescentou: "As pessoas talvez não sabem e as Ordem dos Médicos talvez não esteja na posse dessa informação, que o Centro de Rastreios da RAM foi criado há três anos, que está finalmente em funcionamento, depois dos atrasos que a pandemia provocou. E é com muito orgulho que digo que a Madeira tem finalmente cinco rastreios de base populacional".