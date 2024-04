‘Salas do futuro’ é o investimento “mais barato e frutuoso” do Governo Regional na Educação

O presidente do Governo Regional voltou a marcar presença no aniversário da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Na cerimónia comemorativa do 26º aniversário, “agradeceu de forma “ferverosa” o trabalho desenvolvido pelo conselho executivo da ‘Secundária’ de Santa Cruz, há mais de duas décadas presidida por Rui Lobo.

O presidente do Governo Regional também destacou a importância da Educação como “força transformadora com maior repercussão na vivência colectiva” da nossa sociedade.

Prova disso a evolução registada na Região nas últimas cinco décadas a contrastar com “a tragédia histórica” que perdurou até ao 25 de Abril de 1974.

Miguel Albuquerque foi a Santa Cruz reafirmar a “boa educação” que a escola pública na Madeira assegura as comunidades, como provam os bons resultados académicos e rankings, embora ressalve que “a Educação não é uma competição”.

Salientou o ‘upgrade’ implementado no sistema educativo regional com a adopção de sistema comparado ao de Singapura, modelo que considera “extraordinário”, com destaque para a vertente tecnológica, cujo programa diz estar a ser “um grande sucesso”.

O líder regional apontou os investimentos em ‘salas do futuro’ em todas as escolas secundárias, para concluir que o investimento global de 1 milhão de euros na concretização desta aposta “é talvez o investimento mais barato e mais frutuoso para a transformação da Madeira no futuro”.