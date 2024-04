A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz aproveitou a presença do presidente do Governo Regional, na cerimónia de celebração do 26ª aniversário da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz para pedir a Miguel Albuquerque que interceda no sentido de arranjar espaço, preferencialmente no edifício da Sociedade de Desenvolvimento, junto ao Porto de Recreio de Santa Cruz, para acomodar o material da ‘Escola de Mar’ local.

Élia Ascensão reforçou que o projecto que é muito caro ao município depara-se com o desafio de não ter espaço apropriado para “abrigar todo o material necessário à actividade”. Desafiou Albuquerque e Jorge Carvalho, secretário da Educação, a corresponder à vontade de uma equipa composta por professores e alunos de modo a valorizar, não apenas a experiência náutica mas também a estratégica frente-mar santa-cruzense.

Antes, a autarca do JPP enalteceu o aniversário da única escola secundária do Concelho, desejando que o mesmo “se repita por muitos anos”. No rescaldo dos 50 anos do 25 de Abril, lembrou que “a Educação é uma das grandes heranças de Abril”.

Aproveitou para lembrar que está a decorrer, na promenade do Caniço de Baixo, a Feira do Livro de Santa Cruz, para destacar a importância da escola não apenas na promoção do conhecimento, mas também em combater a falta de empatia, que diz ser consequência da muito fraca imaginação.

A presidente da Autarquia, em substituição temporária de Filipe Sousa, fez também saber que o Município vai investir no reforço de quadros interactivos a serem atribuídos a escolas.