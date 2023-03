Livro infanto-juvenil 'João, Cabeça no Ar' apresentado na sexta-feira

No âmbito da 49.ª Feira do Livro do Funchal, na sexta-feira, pelas 10h30, na Praça da Restauração, realiza-se o lançamento de livro infanto-juvenil 'João, Cabeça no Ar' de Liliana Freitas.

"A autora deste conto toma como ponto de partida a experiência das muitas peripécias que vive diariamente com as crianças que lhe são confiadas na sua missão de educadora de infância. Num sentido mais lato do que aquele que a actividade profissional determina, Liliana Freitas propõe-nos abordar o sentimento mais nobre que a alma humana pode engendrar: o amor, nas suas muito diversas formas que esse propósito a todos convoca", revela uma nota de imprensa.

A apresentação estará a cargo de Ana Margarida Camacho Araújo.