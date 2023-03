Soluções de energia sustentável terão grande campanha no segundo semestre

Com o propósito de desfazer mitos, esclarecer dúvidas e sobretudo contribuir para uma melhor informação da população sobre soluções de energia sustentável, a AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, está a preparar uma campanha a ser lançado no segundo semestre deste ano.

“Uma campanha de sensibilização orientada para o sector residencial para ajudar a informar e a encontrar soluções relativamente à forma mais sustentável e económica de utilizar energia” é o grande objectivo da campanha, revelou hoje o Eng. Filipe Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da AREAM, à margem do evento ‘Tarde de Engenharia’, sob o tema Energia Sustentável e Clima em Contexto Insular, promovido pela Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Conselho de Colégio Regional de Engenharia Mecânica.

Mostrar como fazer é um dos propósitos da campanha que o responsável pela AREAM quer que seja bastante alargada, inclusive com a ajuda da comunicação social na sua divulgação, por reconhecer na imprensa um canal privilegiado para chegar à população em geral.

Embora esclareça que a campanha se encontra “ainda em fase de preparação”, adianta que a mesma abordará questões como “prevenir problemas da pobreza energética, que é algumas pessoas, pelo preço da energia, terem mais dificuldade em ter acesso a energia, ou porque a evolução tecnológica, que avança rapidamente, também ser cara e não ser acessível a todos”. Outro dos propósitos passa por encontrar e mostrar soluções de financiamento alternativas que não só aquelas baseadas nos subsídios públicos, mas encontrar também outras soluções de financiamento para projectos que se pagam pela energia que produz”.