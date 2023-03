'Tarde de Engenharia' debate a Energia Sustentável e o Clima em Contexto Insular

A Ordem dos Engenheiros, que decretou 2023 como o Ano OE Energia e Clima, uma iniciativa que procurará contribuir com propostas concretas aos desafios que se apresentam em torno da soberania energética, inovação em fontes de energia e políticas energéticas em Portugal e na União Europeia, organiza amanhã uma inciativa para debater esses propósitos.

A organização é da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Conselho de Colégio Regional de Engenharia Mecânica, nesta que se intitula 'Tarde de Engenharia', sob o tema Energia Sustentável e Clima em Contexto Insular, com a colaboração de Filipe Oliveira, presidente do Conselho de Administração da AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira. O evento acontece a partir das 18h00, do dia 30 de Março, na sede regional da Ordem.

Serão abordados os desafios e as oportunidades no contexto insular na aplicação das políticas energéticas em Portugal e na União Europeia, com foco no Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima da Região Autónoma da Madeira (PAESC-RAM), na eficiência energética nos edifícios, nos autoconsumo e comunidade de energia e nas soluções de financiamento para investimento na eficiência energética.