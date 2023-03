Grande Campanha Raimundo Ramos

A empresa Raimundo Ramos é conhecida pelos seus trabalhos na área de carpintaria, recentemente, adicionou a esse serviço, a venda de electrodomésticos. Na loja junto à fábrica, pode encontrar diversos produtos com descontos a não perder.

Semanalmente, temos vindo a publicar diferentes artigos com desconto, disponíveis no estabelecimento. O equipamento selecionado para esta semana é a arca congeladora Indesit OS 1A 250/2.

Com a chegada da Primavera, chegam, também, dias mais quentes. É, por isso, importante ter um equipamento de refrigeração para mantermos os nossos alimentos frescos e conservados da melhor forma possível. Na Raimundo Ramos pode encontrar esta arca Indesit. A capacidade de armazenamento é de 255 Litros, vem equipada com tecnologia estática, e Cool Switch (isto permite que regule a temperatura da arca entre o modo congelador de -18ºC e modo frigorífico +4ºC), tem, ainda, uma autonomia de 36 horas. Relativamente ao exterior, a parte de trás do equipamento é plana, o que dá uma aparência mais elegante à sua cozinha; as dobradiças equilibradas, por sua vez, impedem que se feche inesperadamente.

Pode encontrar esta arca Indesit OS 1A 250/2 por apenas 354,99€*, com 3 anos de garantia, na Raimundo Ramos.

Se não tiver como transportar este equipamento até sua casa, devido às suas dimensões (91.6X101X69.8), a Raimundo Ramos tem, ao seu dispor, uma equipa especializada para transportar este e outros electrodomésticos até à morada que pretender, sem custos acrescidos.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o nosso Facebook e o site!

*Promoção válida limitada ao stock existente