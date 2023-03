Grande Campanha de electrodomésticos Raimundo Ramos

A empresa Raimundo Ramos é conhecida pelos seus trabalhos na área de carpintaria, recentemente, adicionou a esse serviço, a venda de electrodomésticos. Na loja junto à fábrica, pode encontrar diversos produtos com descontos a não perder.

Semanalmente, temos vindo a publicar diferentes artigos com desconto, disponíveis no estabelecimento. Esta semana damos a conhecer aos nossos leitores mais do que um produto.

Visite a nossa loja e conheça a variedade dos nossos produtos/equipamentos. Temos uma equipa especializada, que lhe proporcionará um atendimento personalizado de acordo com as suas necessidades.

No que concerne a equipamentos de grandes dimensões, caso não tenha como transportar, a Raimundo Ramos tem, ao seu dispor, uma equipa especializada para transportar este e outros electrodomésticos até à morada que pretender, sem custos acrescidos. No caso de serem equipamentos que necessitem de instalação, também pode solicitar estes serviços à empresa.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

*Promoção válida limitada ao stock existente