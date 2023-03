Agência Regional da Energia e Ambiente promove workshop

A Agência Regional da Energia e Ambiente promove um workshop, entre os dias 27 e 31 de Março, no Centro de Juventude do Funchal, com o objectivo de desenvolver as competências dos jovens da Região no âmbito da Adaptação às Alterações Climáticas, Gestão Sustentável de Recursos Hídricos, Competências Transversais, Economia Circular e Sistemas Alimentares Sustentáveis.

"Estas temáticas têm uma elevada pertinência para o desenvolvimento sustentável dos sistemas insulares e ultraperiféricos, atendendo a critérios ambientais, sociais e económicos, necessários para atingir, a nível regional, os objetivos e as metas da União Europeia nos termos do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), estando nesse contexto prevista a obrigatoriedade do cumprimento de requisitos de sustentabilidade na aplicação de fundos comunitários", refere nota à imprensa.

Este é um evento promovido pela AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, que se enquadra no projecto YENESIS “Rede de Emprego Jovem para a Sustentabilidade Energética em Ilhas”, co-financiado pelo EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Esta iniciativa conta com a colaboração da Direção Regional de Juventude e da ARM – Água e Resíduos da Madeira, S.A. estando prevista uma visita à Estação de Tratamento de Água da Alegria e Centro de Telegestão.

O tema das Competências transversais será apresentado pelo parceiro norueguês (Møre and Romsdal County Council Romsdal) do consórcio do projecto, sendo os restantes temas apresentados pela AREAM.