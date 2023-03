Biomassa do planeta concentrada em organismos muito grandes e muito pequenos

A biomassa da Terra está concentrada em organismos muito grandes ou muito pequenos, havendo tamanhos máximos para corpos semelhantes, sugerindo que há limites universais de tamanho, segundo um estudo hoje divulgado.

Investigadores da universidade norte-americana de Rutgers, Nova Jerséi, fizeram um levantamento dos tamanhos dos organismos da Terra, e descobriram que a biomassa (todos os organismos vivos) do planeta está concentrada em organismos nos extremos do espetro de tamanhos.

Publicado na revista cientifica Plos ONE, o estudo resulta de cinco anos de compilação e análise de dados e chegou a conclusões que os investigadores consideraram surpreendentes.

"Esta conclusão - de que a vida na Terra vem embalada predominantemente nos tamanhos maior e menor - foi uma descoberta que nos surpreendeu", disse, citado no estudo, Malin Pinsky, professor do Departamento de Ecologia, Evolução e Recursos Naturais da "Rutgers School of Environmental and Biological Sciences".

E se por vezes parece que são os mosquitos, as moscas ou as formigas que predominam no planeta, o estudo revelou que "o mundo é dominado pelos micróbios e pelas árvores", os "parceiros silenciosos que reciclam os nutrientes e reabastecem o ar" que se respira, acrescentou.

Analisando dados sobre tamanho e biomassa de todos os tipos de organismos vivos, de minúsculos organismos unicelulares a grandes organismos como baleias ou sequoias, os investigadores detetaram um padrão.

"Os maiores tamanhos de corpo aparecem em grupos de múltiplas espécies, e os seus tamanhos máximos de corpo estão todos dentro de uma gama relativamente estreita", explicou Eden Tekwa, outro dos autores do estudo.

"Árvores, gramíneas, fungos subterrâneos, mangais, corais, peixes e mamíferos marinhos têm todos tamanhos máximos de corpo semelhantes", o que pode sugerir que "existe um limite superior universal de tamanho devido a limitações ecológicas, evolutivas ou biofísicas", acrescentou.

Segundo os investigadores, os seres humanos pertencem à gama de tamanho que compreende a biomassa mais elevada, que é um tamanho corporal relativamente grande.

"O tamanho do corpo é uma característica fundamental da vida, governando tudo, desde taxas metabólicas a taxas de natalidade e tempos de gestação", afirmou Malin Pinsky.