A temperatura máxima mais alta deste ano na Madeira foi registada esta terça-feira (até às 19 horas) na Quinta Grande, com o termómetro da estação meteorológica do IPMA a subir aos 29,7 ºC, valor registado pelas 17:40. É o novo recorde da temperatura máxima do ar, superado em 2 ºC o anterior máximo (27,7 ºC), registado este domingo, também na Quinta Grande, localidade que regista os temperaturas mais altas de toda a rede do IPMA na Região pelo terceiro dia consecutivo.

Num dia onde apenas as duas estações do Areeiro (Pico do Areeiro/19.8 ºC e Chão do Areeiro(18,7 ºC) não registaram temperaturas acima dos 20 ºC, destaque para os 27,4 ºC de máxima nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça (a quase 1000 m de altitude). No Funchal/Lido e no Porto Santo os extremos da temperatura máxima foi de 25,2 ºC.