Funchal prevê investir mais 300 mil euros para reforçar socorro

A Câmara Municipal do Funchal já investiu mais de 80 mil euros para reabilitar instalações e na aquisição de novos equipamentos para os bombeiros e prevê, para o próximo ano, mais 300 mil euros para reforçar os meios neste sector. Os números foram avançados pelo presidente da Câmara Municipal, na sessão de abertura do seminário ‘NTS Madeira - Novas Tecnologias do Socorro', que decorre no Funchal.

Este evento visa uma abordagem à segurança veicular terciária, pelo Pedro Calado destacou a aposta do seu executivo municipal na formação técnica e especifica dos Bombeiros Sapadores do Funchal e da Proteção Civil Municipal. O certame é organizado pela Proteção Civil Municipal e pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito das comemorações do mês da Proteção Civil, prolongando-se até sábado. Haverá uma componente teórica, a decorrer esta quinta-feira, e uma componente mais prática, a ter lugar na sexta e no sábado, no Cais 8.

O autarca afirmou que os bombeiros dispõem de “instalações bem apetrechadas e dignas” para atuar em diversas frentes e garantir a melhor segurança a toda a população.

A segurança veicular terciária assume a componente principal deste evento. Testar os conhecimentos em novas tecnologias na prestação do socorro em diversas situações é o objectivo.

O seminário conta com a participação de cerca de 160 elementos, provenientes do continente, dos Açores, Canárias e, sobretudo, da Madeira. O presidente da CMF explicou que este encontro visa, acima de tudo, proporcionar um contacto privilegiado com alguns dos equipamentos mais inovadores disponíveis no mercado europeu, alguns existentes na corporação dos sapadores do Funchal. O grupo Renault disponibilizou oito viaturas novas para serem utilizadas nos simulacros que vão ter lugar, sexta-feira e sábado, no parque do Cais 8.