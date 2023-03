JSD empenhada na causa animal

A JSD Funchal visitou, na manhã do último sábado, as instalações do Dogtel - School, Resort and Spa, numa acção organizada pela estrutura local da freguesia de São Gonçalo.

A 'jota' destaca “os serviços de excelência disponibilizados aos animais alojados no Dogtel” e “o papel de relevo que este abrigo assume ao possibilitar alojamento temporário a cães e gatos, por exemplo, nos períodos em que os donos estão de férias”.

À margem da visita, os jovens social-democratas dizem-se empenhados em garantir “a manutenção e implementação de medidas públicas e privadas que assegurem o bem-estar animal”.

Estas preocupações materializam-se no apoio a iniciativas empreendedoras como o Dogtel, que desempenha funções no alojamento, cuidado veterinário e treino profissional canino e felino.” JSD Funchal

A juventude do PSD frisa também “a importância capital da criação de mecanismos públicos como a regulamentação do provedor do animal”. Refere ainda os jovens laranjas “a mais-valia que representam as campanhas de vacinação e adoção, como em ações de sensibilização junto das escolas básicas e secundárias e, igualmente, das instituições de ensino superior da Região.

“Definimos como uma prioridade a proteção dos animais e o desenvolvimento do seu bem-estar, promovendo sempre a responsabilidade das famílias onde estes se inserem”, concluem.